Inter-Venezia arbitra Ferrieri Caputi C’è un solo precedente

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

. Dopo l’importante vittoria in trasferta contro l’Empoli, arrivata a seguito del clamoroso 4-4 subito in rimonta nel Derby d’Italia contro la Juventus, l’Campione d’Italia riparte nuovamente dalla Scala del Calcio e si prepara ad affrontare l’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo domenica sera alle 20.45 a San Siro, dove affronterà ildi Eusebio Di Francesco, che arriva da una spettacolare rimonta contro l’Udinese dove è riuscito a conquistare la sua seconda vittoria in campionato. Precedenti femminili Nella mattinata di venerdì, l’AIA ha ufficialmente reso note le designazionili per la giornata numero undici di Serie A, conferendo a Maria Solel’incarico di dirigere il match. Per il fischietto originario di Livorno, si tratta del secondo incontro con i nerazzurri.