Il solito Shpendi batte il Sudtirol e il Cesena fa festa

, 3 novembre 2024 – Un buon, soprattutto nel secondo tempo, ha la meglio su un solido. A far guadagnare i tre punti ai bianconeri un gran gol, da “punta matura” del, al settimo centro stagionale e sempre più in vetta solitaria nella classifica marcatori.Mister Mignani conferma, dopo Salerno, Klinsmann fra i pali e riporta accanto al gemello il suo compagno di scorribande Kargbo. Ma nel primo tempo ilfatica ad accendersi, complice anche unben chiuso, che difendeva a 5 e che occupava il centrocampo con una selva di altri 4 giocatori, lasciando le velleità offensive al solo Odogwu. Così il primo tempo scivola via senza grossi patemi, da una parte e dall’altra. Nella seconda frazione invece i bianconeri scendono in campo con un altro piglio, e provano subito la fiammata.