Grande Fratello ex gieffina contro Luzzi e Shaila | Ecco cosa penso di loro

Un’ex concorrente della prima edizione del, Marina La Rosa, ha commentato il comportamento die punto l’opinionista BeatriceMarina La Rosa, concorrente della prima edizione del, intervistata da Chi ha commentato il suo debutto a La Talpa, che partirà martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 con alla conduzione Diletta Leotta. Marina ha svelato di essere incuriosita dalla coppia Andreas Muller-Veronica Peparini. Poi ha commentato l’attuale edizione delparlando die lanciando una stoccata a Beatrice, opinionista di questa edizione. Credo sia un po’ confusa, nel senso che, come molte donne, cerca il “bello e dannato”. Ha a disposizione questo Javier che, in realtà, è bello, ma poco dannato. È combattuta perché Javier le piace, ma non vede la sfida.