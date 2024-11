Oasport.it - Europei ciclocross, argento per Filippo Agostinacchio negli Under 23. Michels ancora campione

Leggi tutto su Oasport.it

Continuano nel segno dei fratelliglidi ciclicross 2024 a Pontevedra per l’Italia. Dopo la medaglia d’0ro nel Team Relay ed il titolo conquistato nella categoria juniores da Mattia, è arrivato anche l’dinella categoria23. Una gara bellissima quella del valdostano, che si è arreso solo nel finale al belga Jente, che si è confermatod’Europa.si è imposto con solo tre secondi di vantaggio sull’azzurro, dopo che i due sono stati protagonisti per tutta la corsa. Nel finale il belga è riuscito a trovare lo spunto decisivo, staccandonel tratto finale, anticipando la volata. Terzo posto e medaglia di bronzo per il francese Aubin Sparfel, staccato di dodici secondi e che ha battuto allo sprint il belga Yordi Corsus.