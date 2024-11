Ilfattoquotidiano.it - “È priva di grazia”: Mariotto critica Sonia Bruganelli a ‘Ballando con le stelle’. Lei lo asfalta “Come posso prendere sul serio uno col turbante?”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Botta e risposta tra Guillermoa Ballando con le stelle. La concorrente, infatti, ha risposto contrariata alle critiche che il giudice ha mosso contro la sua esibizione in coppia con Carlo Aloia. Dopo il ripescaggio voluto da Sara Di Vaira, che aveva impedito la sua eliminazione due settimane fa,ha sfidato i giudizi die Selvaggia Lucarelli durante la sesta puntata dello show condotto da Milly Carlucci. “Dal di fuori inizio a vedermi e a vedere che non sono più così scomposta, così fuori da quello che faccio. Credo che il ballo di sabato non sia stato il ballo di una personadi personalità. Poi ci sono Selvaggia eche sono una nube nera. Arrivi lì e c’è una nube nera“, commentariferendosi ai giudizi ricevuti nella puntata precedente.