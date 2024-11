Lanazione.it - Del Re deciso: "L’aggressività è una priorità"

Inizia oggi alle 18 al PalaTriccoli di Jesi il ciclo infernale de La T Tecnica Gema. Sei partite in tre settimane per i leoni che affronteranno, nell’immediato, mercoledì a Pistoia la capolista Roseto e domenica prossima Salerno in un’altra trasferta impegnativa dal punto di vista tecnico e logistico. Se si parla di giocare tanto la General Contractor di coach Ghizzinardi ne sa qualcosa: la formazione marchigiana ha fin qui disputato tre overtime in sette partite, di cui due nell’ultima gara con la Virtus Roma in trasferta ed è statisticamente la squadra che fin qui è stata più minuti sul parquet di tutta la Serie B Nazionale.