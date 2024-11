Autumn Nation Series 2024 gli All Blacks passano 24-22 a Twickenham sull’Inghilterra

Leggi tutto su Sportface.it

Si sono aperte con la vittoria degli Allle. Finisce 24-22 per i neozelandesi e con tanti rimpianti per i padroni di casa il match odierno, che allunga la striscia di sfide casalinghe degli inglesi contro la Nuova Zelanda: sono ora cinque, con un pari e quattro sconfitte dal 2012 in poi. Partita ben giocata dalla Nazionale dei 3 leoni, che però non è stata in grado nel finale di sfruttare al meglio le occasioni che un’avversaria a tratti molto imprecisa ha fornito. Avanti 22-14, un errore nel placcaggio di Ben Earl concede un calcio di punizione agli ospiti, che con Damian McKenzie vanno a -5. Poi, sotto la pressione dei neozelandesi, la difesa inglese regala due vantaggi e così arriva la terza meta neozelandese con Tele’a per il definitivo 22-24. Nei secondi finai ha l’ovale per il calcio decisivo, ma lo sbaglia.