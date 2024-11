Inter-news.it - Antonelli: «Venezia sa di dover battagliare! Oristanio? Grazie Inter»

è statocettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, si disputerà, sfida valevole per la giornata numero undici del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni pre-partita del direttore sportivo dei veneti, affidate a DAZN VALORI – Filippoha parlato così prima di: «Il bilancio è quello di essere in equilibrio con quelle che sono le scelte di inizio stagione, portare avanti un grippo che ci ha dato soddisfazioni anche dopo un momento difficile. Crediamo molto nei valori del gruppo e della nostra identità e la portiamo avanti. Reazione contro l’Udinese? Il gruppo è solido, ha avuto un trascorso, ha battagliato per arrivare in Serie A e sa che deve farlo anche in Serie A.