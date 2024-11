Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Milano: muore 21enne a bordo di una moto

Facebook WhatsApp Twitter Unmortale ha scosso la città dinella tarda mattinata di oggi, in via Pellegrino Rossi. Durante un’indagine sulla dinamica dell’accaduto, è emerso che la morte di Enzo Stefano Caparra, giovane ventunenne, è stata provocata da un’improvvisa manovra di un automobilista. I dettagli sulla tragedia sono ancora in fase di chiarimento, ma ciò che è certo è che l’impatto ha avuto conseguenze devastanti per i giovaniciclisti coinvolti. La dinamica dell’Da quanto riferiscono le autorità, un’auto, guidata da un uomo di 52 anni insieme alla moglie, ha effettuato una svolta a sinistra. In quel momento, una, con aCaparra e un altro giovane di 21 anni, stava sopraggiungendo nell’opposto senso di marcia. La manovra dell’automobilista ha colto di sorpresa iciclisti, causando un violento impatto.