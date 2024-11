Ilgiorno.it - Tour guidato a tema Halloween tra spettri e segreti del Baradello

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Oggi e domani alle 14.30 e alle 16 Slow Lake Como organizza un, con partenza da piazza Camerlata e salita al Castelattraversando il foliage autunnale e i colori del Parco Regionale Spina Verde. Per andare alla scoperta nel Ponte di Ognissanti degli inquietantie delle spettrali leggende che abitano il Castello e ammirare le scenografie arealizzate dagli studenti del Liceo Artistico Statale Fausto Melotti di Cantù. Il Castelè il simbolo di Como, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa in una posizione strategica e spettacolare domina la Città e il primo bacino del Lago e regala una vista mozzafiato a tutto campo che consente di ammirare Como e il Lario dall’alto. Il ritrovo, e punto di ritorno, è a Como in piazza Camerlata. Informazioni e iscrizioni sul sito www.slowlakecomo.com.