Tvzap.it - Torna il freddo ma dura poco: le previsioni di Novembre

Leggi tutto su Tvzap.it

in arrivo e calo delle temperature. Lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa favorirà una discesa di aria fredda diretta principalmente verso i Balcani. Sarà coinvolta anche Italia, anche se solo marginalmente. Vediamo leper i prossimi giorni. Leggi anche: Influenza australiana, Bassetti lancia l’allarme: le sue parole Leggi anche: Venezia, neonata di 4 giorni resta bloccata in auto: incubo per due genitoriilmaAttualmente una vasta area di alta pressione si allunga dal Nord Africa fin verso l’Europa centrale e porterà sole e temperature miti fino a oggi, 2. Solo protagonista e non sono previste piogge. Temperature sopra la media stagionale con venti moderati.