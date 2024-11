Ilveggente.it - Sinner incredulo: l’annuncio è arrivato in diretta

Leggi tutto su Ilveggente.it

Jannik, roba da non credere: è successo davanti a tutti. Non capita tutti i giorni che un torneo “informale”, estraneo al calendario Atp, metta in palio tutti questi soldi. In Arabia Saudita, tuttavia, è successo. Sul piatto c’erano ben 6 milioni di dollari per il vincitore e 1,5 per tutti gli altri partecipanti ed è del tutto scontato – non dovrebbe esserci bisogno di sottolinearlo – che un così lauto bottino sia stato un incentivo niente male per i campioni che vi hanno preso parte.in(LaPresse) – Ilveggente.itJannik, però, è stato piuttosto chiaro su questo punto. Il numero 1 del mondo ha vinto un sacco di soldi, in questa stagione, per cui ha voluto sottolineare immediatamente che il prize money non ha influito in alcun modo sulla sua decisione di partire alla volta di Riyad.