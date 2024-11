Gaeta.it - Sbarca a Roma Art of Play, un’esperienza emozionale unica: è tra le più grandi mostre immersive (costi ed info)

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twittersi prepara ad accogliere un evento straordinario che promette di catturare l’immaginazione die piccini: Art of. Dopo il successo travolgente di House of Dreamer a Parigi, le sorelle Elena e Giulia Sella portano nella capitale italiana una delle piùdedicate all’arte del gioco e all’iconico universo di Hello Kitty. In collaborazione con Vivo Concerti, questa esperienzasi svolgerà presso lo spazio Pratibus, situato nel cuore del quartiere Prati. Art ofnon è solo una mostra, ma un vero e proprio viaggioche invita i visitatori a riscoprire il bambino che è in loro attraverso 16 installazioni interattive e innovative. Ogni installazione è progettata per stimolare i sensi e coinvolgere il pubblico inimmersiva che unisce arte, gioco e tecnologia.