MotoGP gara sprint GP Malesia oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Laentra nel vivo del Gran Premio della, diciottesimo e penultimo round della stagione 2024. Il campionato è ormai agli sgoccioli, con Jorge Martin e Francesco Bagnaia ancora in lotta per il titolo mondiale. Lo spagnolo della Prima Pramac è in testa con 17 punti di vantaggio sull’italiano, ma i giochi sono ancora aperti. I primi punti del weekend malese vengono messi in palio dalla, attesa per sabato 2 novembre. VAI ALLATESTUALE I semafori sul rettilineo si spegneranno alle 08:00 italiane, dando via ad unalunga dieci tornate. L’evento mette in palio solo la metà dei punti disponibili nel Gran Premio della domenica, ma in questa fase del campionato ogni punto raccolto potrebbe fare la differenza. Lasarà disponibile insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.