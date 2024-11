Moto3 GP Malesia 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza pole di Fernandez Lunetta 6

Leggi tutto su Sportface.it

dellee ladidel GP di, valido come diciannovesimo round della stagione di. A Sepang arriva laposition di Adrian, che gira oltre tre decimi più veloce di Ivan Ortola e David Alonso. Sesto posto per Luca, che parte da un’ottima posizione per sperare in un altro weekend da protagonista.DIGPPRIMA FILA 1.2. Ortolà 3. Alonso SECONDA FILA 4. Suzuki 5. Kelso 6.TERZA FILA 7. Piqueras 8. Veijer 9. Almansa QUARTA FILA 10. Rueda 11. Holgado 12. Yamanaka QUINTA FILA 13. Nepa 14. Carraro 15. Munoz SESTA FILA 16. Rossi 17. Furusato 18. Ogden SETTIMA FILA 19. Bertelle 20. Roulstone 21. Esteban OTTAVA FILA 22. O’Shea 23. Farioli 24. Buasri NONA FILA 25. Zurutuza 26.