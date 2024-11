Liberoquotidiano.it - Morto l'italiano Massimo Galletti: cosa ci faceva in Ucraina

dopo un mese di coma a Kiev il soccorritore. Era stato colpito dalle schegge di una granata a Kharkiv un mese fa. Aveva 59 anni eparte della Protezione civile di San Benedetto del Tronto. Il ministero della Difesa ucraino deve decidere se effettuare un'autopsia sul suo corpo o se acconsentire al rientro della salma in Italia. "Non abbiamo notizie susia successo. La moglie e la figlia lo cercavano per telefono, non hanno avuto notizie dai primi di ottobre", ha detto Carla Tiboni, l'avvocato della famiglia del 59enne. "Sei volato via da eroe, l'eroe che sei sempre stato per me", ha scritto sui social la figlia Aurora.