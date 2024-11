Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia il migliore delle libere, Martin lo marca stretto. Ora le qualifiche

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.48 Di seguito l’elenco dei piloti in Q1: 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 03.47 Tra pochi minuti il via alle, a cominciare dalla Q1. 03.45 Arriva ai boxe probabilmente ha finito la benzina. 03.