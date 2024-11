Quotidiano.net - Julia Roberts e il voto delle donne. La diva alle mogli dei trumpiani:: "Ai seggi tradite i vostri mariti"

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) A New York come a Hollywood, sono in tanti a giurare che saranno lea decidere l’esito della corsa alla Casa Bianca. Così in un’America mai così polarizzata (trae anti-, tra campagne e città, ora pure tra maschi e femmine), l’ultima a dare il suo endorsement a favore di Kamala Harris è stata: "nel segreto dell’urna", è l’esortazione della star di Pretty Woman, che cogliendo l’occasione di un analogo messaggio di Liz Cheney, figlia dell’ex vicepresidente (repubblicano) Dick Cheney (di lei Trump ha detto "bisognerebbe spararle"), si è lanciata in un inedito appelloconsorti degli elettori dell’ex tycoon: "Potete fare come volete, nell’unico luogo in America dove lehanno ancora diritto di scelta.