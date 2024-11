Sport.quotidiano.net - Inzaghi recupera i pezzi. Riecco Acerbi e Calhanoglu

I muscoli hanno dato responso positivo. Hakane Francescohanno così potuto allenarsi insieme ai compagni di squadra, nella seduta di ieri, aggiungendosi al gruppo che si sta preparando per Inter-Venezia. Sarà il primo test dell’ultimo trittico di impegni prima della sosta per le nazionali. Sulla carta il meno impegnativo e conseguentemente il più ricco di insidie mentali. Ogni tecnico che si rispetti insegna che non c’è peggior sfida da preparare, motivazioni parlando, di quella in cui rischi di non avvertire il pericolo. Il Venezia si è rialzato dall’ultimo posto in classifica battendo in rimonta l’Udinese ed è atteso a San Siro con la classica veste dell’outsider, non vittima sacrificale ma sfavorita dal pronostico e per questo desiderosa di ribaltarlo.