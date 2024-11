Sport.quotidiano.net - Inzaghi, è anche questione di minutaggio. Scelte da fare valutando la... stanchezza

Il doppio pareggio a reti biincassato dal Pisa in quattro giorni ci ha lasciato in eredità due importanti indicazioni, sottolineate con l’evidenziatore dallo stesso. La rosa, nonostante sia stata falcidiata da infortuni pesantissimi, ha le risorse necessarie per ovviare alle fatiche di un campionato dispendioso e ricco di imprevisti. Il secondo concetto è legato al pacchetto arretrato: in questa porzione di campo il tecnico nerazzurro è poco propenso a proporre rotazioni massicce. Due linee guida che ci consentono di sviscerare l’ultimo concetto evidenziato da Superpippo subito dopo il triplice fischio del match di mercoledì sera: domani a Cremona, terza sfida nell’arco di appena una settimana, sarà l’impegno più complicato da preparare e gestire.