Inter-Venezia Zielinski in vantaggio Ma spunta una seconda opzione – Sky

Si lavora in casa nerazzurra per prepararedi domani sera a San Siro. Simone Inzaghi studia le sue scelte, specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Piotrinper una maglia da titolare, ma attenzione, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, a unapossibilePRINCIPALE – Il centrocampo continua a essere il reparto che crea più dubbi di formazione a Simone Inzaghi, che prepara le sue scelte perdi domani. Dopo l’allenamento che la squadra ha svolto oggi, l’che sembra essere più probabile è quella che vede Piotrancora come play a centrocampo e Nicolò Barella regolarmente in campo nel ruolo di mezzala destra. Scelte di formazione che andrebbero, di fatto, a ricalcare quanto visto una settimana fa nel big match contro la Juventus. Come detto, questa ipotesi è quella, al momento, più probabile.