Il Galatasary pronto a fare un’offerta di 50 milioni per l’acquisto di Osimhen

Victorè stato il caso del mercato di quest’estate del Napoli. L’attaccante nigeriano doveva essere ceduto e si pensava che il suo trasferimento avrebbe dato al club cifre ingenti da investire nel mercato. Le offerte attese non sono arrivate o quanto meno non hanno incontrato quelle che erano le idee del presidente De Laurentiis.dunque ha rischiato di restare al Napoli e fuori rosa per l’intera stagione. Alla fine del mercato il nigeriano si è trasferito in prestito Galatasaray dove, come lui steso ha affermato nei giorni scorsi, sta bene ed è felice. Leggi anche: Perchéè finito in Turchia a 25 anni? Non era quello che sognava di giocare in Premier? Oggi il quotidiano turco “Sozcu“ annunciare il Galatasaray sarebbeper acquistarlo a titolo definitivo.