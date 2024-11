Ilrestodelcarlino.it - Ha compiuto 90 anni il gentiluomo del ring

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Sandro Franceschetti Ha90il ‘del’ Geppino Gentiletti, pugile che ha scritto alcune delle pagine più belle e originali della boxe provinciale a cavallo tra il ’50 e il ’60. Nato nel borgo di Pozzuolo (oggi frazione di Colli al Metauro) nell’autunno del 1934, si è stabilito a Pesaro con la famiglia quand’era molto piccolo, ma ora che le primavere sulle spalle sono tante è tornato nella sua vallata d’origine e a prendersi cura di lui è il personale della residenza protetta ‘Castellani’ di Fossombrone. Dove per il suo genetliaco dei 18 lustri è stata organizzata una bella festa alla presenza dei figli Ercole e Gianluca, durante la quale non è mancato il racconto di alcuni simpatici aneddoti sulla sua carriera e su come è nato l’avvicinamento al