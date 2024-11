Gp del Brasile di F1 Norris conquista la Sprint Race La Ferrari quarta e quinta

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Interlagos, 2 novembre 2024 – E’ stato Landore laal Gp del, che si correrà domani alle 18, ora italiana. Il pilota della McLaren prosegue la striscia positiva di risultati. Il compagno di squadra Oscar Piastri raggiunge il secondo posto. Mentre il campione del mondo Max Verstappen è terzo su Red Bull. Ledi Charles Leclerc e Carlos Sainz al quarto e quinto posto. Foto ScuderiaHP/X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.