Secoloditalia.it - Fazio kamikaze, annuncia Schlein a “Che tempo che fa” e il web li sommerge di insulti e sfottò

“E’ iniziato il varietà?“. Una valanga sida cabaret si procura Fabiochesu X la presenza di Ellya “Cheche fa” sul Nove. E’ bastato pubblicare sul social “Ellydomenica dalle 19,30” per far venire giù un diluvio di battute che hanno demolito conduttore e ospite in un sol colpo. Provare per credere. “Ah ah, stasera ci sono le comiche in Tv, da voi”. Si sviluppano, così, conversazioni esilaranti. “Già, esatto, c’è Crozza stasera“, risponde un altro utente.è bersagliato pesantemente, gli utenti gli rinfacciano un’altra intervista non certo memorabile per il conduttore: “Ci saranno le solite domande scomode diin stile intervista Ferragni?“. Ricordiamo che quella intervista in pieno Pandoro-gate fu estremamente deludente.promettava “sfracelli”, una sorta di momento della verità.