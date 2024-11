Metropolitanmagazine.it - Enzo Paolo Turchi vorrebbe lasciare la il GF per via di Shaila e Lorenzo: ”Questa situazione non mi appartiene, me ne vado”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Il ballerinoha espresso il proprio dissenso nei confronti die Lor, e della loro. Il marito di Carmen Russo, infatti, ha confessato: ”Non voglio essere giudicante, ma non riesco a vedere un senso in tutto questo”. GF,lascia casa per cola die Lor? Ultimamentee Lorsono nell’occhio del ciclone, in quanto la neo-coppia non sembrerebbe essersi accaparrata le simpatie del pubblico e degli inquilini in casa non solo per la passione travolgente nata fra di loro m anche per l’accusa di ”recitare” una parte. Molto critico a riguardo è statoche, confidandosi con Luca Calvani, ha manifestato un certo disagio.Gatta e LorSpolverato dopo esser rientrati dal Gran Hermano sono stati al centro di parecchie polemiche.