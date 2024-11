Emma Bonino dimessa dall’ospedale | È stata una brutta botta ora mi prendo una tregua dalla politica

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - sabato 2 novembre 2024). L’avevano ricoverata in terapia nei giorni scorsi. Nel 2014 ebbe un tumore al polmone: un microcitoma da cui è guarita. Adesso però dice che ha avuto paura: «Mi sono spaventata davvero e questa volta miuna». Nell’intervista rilasciata a Repubblica parla delle due settimane in ospedale per una crisi cardio respiratoria: «Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza». Ma nel colloquio con Giovanna Casadio parla anche delle piante, le clematidi e le rose d’inverno soprattutto, che crescono rigogliose nei vasi in terrazza nella sua casa che domina le antiche rovine romane. Unacontinua anche a fumare.