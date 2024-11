Sport.quotidiano.net - Diretta F1 qualifiche Gp Brasile oggi, pole live alle 19

San Paolo, 2 novembre 2024 – Dopo la vittoria di Lando Norris nella Sprint Race, i piloti tornano in pista19 per ledel Gran premio del. È caccia alla McLaren, che a Interlagos si sta dimostrando ancora una volta la squadra da battere. La Ferrari vuole il riscatto dopo una mini gara incolore. Nonostante il terzo posto di Charles Leclerc (che ha sfruttato la penalità di 5 secondi di Verstappen) e la quinta piazza Carlos Sainz, le Rosse sembrano un po’ in difficoltà: servirà quindi un cambio di passo per l’assalto alla. Attenzione comunque anche a Max Verstappen, il campione del mondo – quarto nella Sprint – proverà a limitare i danni considerata la penalizzazione di cinque posti sulla griglia di partenza. Gp19