Primacampania.it - Coppia scomparsa nel Casertano, cercavano una nuova abitazione a Frattamaggiore (Na)

Leggi tutto su Primacampania.it

– Cresce l’ansia in Campania per ladi unadi neo-sposi, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, residenti a Cesa, nel. Marito e moglie sono svaniti nel nulla pochi giorni dopo il matrimonio. Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia di, i due avrebbero lasciato i figli dai nonni e sarebbero andati a, nel Napoletano, alla ricerca di una. Da quel momento, il 29 ottobre scorso, non si hanno più notizie di loro. Il sindaco di, Marco Antonio Del Prete, ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza: “Mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli.