.com - Alluvione a Valencia: salvata donna bloccata in auto per 3 giorni. Parcheggio centro commerciale allagato, i sub: “E’ un cimitero”

Leggi tutto su .com

Spagna in lutto e mobilitata per la tragedia di. Sono finora 211 i morti causati dalle alluvioni che hanno devastato la provincia spagnola nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024, secondo l'ultimo rapporto diffuso oggi, sabato 2 novembre, dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez L'articoloinper 3, i sub: “E’ un” proviene da Firenze Post.