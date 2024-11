Ilfattoquotidiano.it - “Un fantasma mi ha detto: ‘Succhiami il c***o’. Ho registrato la sua voce, profonda e inquietante”: il racconto di Sarah l’acchiappafantasmi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Ci risiamo. Anche per Halloween 2024 i fantasmi si son fatti malandrini. A raccontare la richiesta imbarazzante e maliziosa di un ectoplasma sono stati gli acchiappa fantasmi inglesiCarter, di 32 anni, e Lee Steer di 38. La coppia che ha oltre tre milioni di follower sui propri social non è nuova alla condivisione di missioni impossibili tra case stregate, tunnel bui, boschi infestati. Questa volta però si è superata spiegando che unparticolarmente zozzo è andato oltre l’umana educazione.sarebbe infatti rimasta sbalordita quando durante una perlustrazione notturna ha sentito uno spirito arrapato chiederle: “Succhiami il c***o!”. Il compagno Lee, che affronta questo lavoro da più tempo della consorte, sostiene di aver messo in guardia da tempodell’aggressività e sguaiataggine dei fantasmi maschi sulle donne.