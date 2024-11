Adnkronos) - Per commentare la ricerca condotta da Adnkronos attraverso la piattaforma SocialData, in cui sono state analizzate le conversazioni online dei cittadini umbri degli ultimi mesi, abbiamo chiesto un commento a Carlo Bertini, notista politico del gruppo editoriale Nem. "C'è da scommettere che l'esito funesto per il centrosinistra delle elezioni liguri farà da volano alle discussioni e alle litigate sui social anche in Umbria ed Emilia Romagna, nelle prossime due settimane", esordisce il giornalista. "Nella regione di Monica Bellucci e Santa Rita da Cascia, del Perugino e di San Francesco d'Assisi, si gioca la Partita clou, quella che farà pendere la bilancia a favore o contro Elly Schlein, insomma stiamo parlando di quello che per Kamala Harris e Donald Trump sarà l'Ohio elettorale, uno “swing state” per dirla all'americana. Liberoquotidiano.it - Umbria, ricerca Adnkronos, Bertini: "Partita clou per i leader nazionali" Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Roma, 31 ott. () - Per commentare lacondotta daattraverso la piattaforma SocialData, in cui sono state analizzate le conversazioni online dei cittadini umbri degli ultimi mesi, abbiamo chiesto un commento a Carlo, notista politico del gruppo editoriale Nem. "C'è da scommettere che l'esito funesto per il centrosinistra delle elezioni liguri farà da volano alle discussioni e alle litigate sui social anche ined Emilia Romagna, nelle prossime due settimane", esordisce il giornalista. "Nella regione di Monica Bellucci e Santa Rita da Cascia, del Perugino e di San Francesco d'Assisi, si gioca la, quella che farà pendere la bilancia a favore o contro Elly Schlein, insomma stiamo parlando di quello che per Kamala Harris e Donald Trump sarà l'Ohio elettorale, uno “swing state” per dirla all'americana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Partita clou per i leader nazionali";: 'Partita clou per i leader nazionali'; Emilia-Romagna,: "I candidati non colgono il vento"; E.Romagna, Pizzarotti su: "Nucleare ultima generazione risposta a caro-bollette";, Marchetti: “conferma, tema sicurezza il più sentito a Perugia”; Medicina, Dubini (Agite): "A congresso ginecologia di università, ospedali e territorio"; Approfondisci 🔍

Umbria, ricerca Adnkronos, Bertini: "Partita clou per i leader nazionali"

(msn.com)

(Adnkronos) - Per commentare la ricerca condotta da Adnkronos attraverso la piattaforma SocialData, in cui sono state analizzate le conversazioni online dei cittadini umbri degli ultimi mesi, abbiamo ...

Umbria, ricerca Adnkronos, Di Gregorio: “Made in Italy e innovazione forti a Perugia”

(padovanews.it)

Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Umbria, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto un commento a L ...

Umbria, ricerca Adnkronos: sui social duello serrato Tesei-Proietti

(msn.com)

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Un serrato testa a testa, con un forte coinvolgimento degli utenti e una competizione accesissima. Se le elezioni in Umbria del prossimo 17 e 18 novembre si disputassero on ...

Emilia-Romagna, ricerca Adnkronos, Bertini: "I candidati non colgono il vento"

(msn.com)

Per il notista politico, i numeri parlano di insicurezza, ma i candidati non ascoltano. Buoni segnali dal Made in Italy tra innovazione e identità ...