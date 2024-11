Tre locali di Prato chiusi dal Questore dopo i controlli

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

(Corrieretoscano.it - venerdì 1 novembre 2024)– Sono tre idaldinegli ultimi giorno. Sono gli esiti deisugli esercizi commerciali frequentati da soggetti noti alle forze dell’ordine o per il verificarsi di aggressioni o risse nelle vicinanze o per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Alla luce dei riscontri effettuati e degli interventi operati dalla Polizia e da altre forze di polizia, ildiha adottato i conseguenti tre provvedimenti di chiusura secondo l’articolo 100 del Tulps. Il primo provvedimento è relativo ad un intervento effettuato dalla Polizia a Grignano in quanto alcune segnalazioni alla Centrale Operativa riferivano di una lite in corso all’interno di un bar tra due uomini.