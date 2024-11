Tpi.it - Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

(Tpi.it - venerdì 1 novembre 2024)di una2: leQuesta sera, venerdì 1 novembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladidi una, la nuova stagioneserie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Appuntamento in prima visione per quattro venerdì a partire dalll’11 ottobre in prima visione. Ma vediamo insieme ledi stasera.Carlo è ormai convinto che Falco sia in realtà suo fratello Michele, scomparso da tempo. Questo lo porta a confrontarsi direttamente con lui, minacciandolo apertamente. Maddalena interviene durante lo scontro tra Carlo e Falco. Grazie a lei, Falco si salva. Maria si trova testimone diretta degli eventi che conducono alla drammatica resa dei conti tra le due famiglie.