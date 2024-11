Sorpresa a Lucca Comics, a vestire i panni del gladiatore c’è Francesco Totti: il video con l’ex capitano della Roma (Di venerdì 1 novembre 2024) Alla grande parata per il “gladiatore II”, da poco conclusa a Lucca Comics&Games, è apparso a Sorpresa Francesco Totti. l’ex capitano della Roma, mimetizzato tra i gladiatori, si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio salutando il pubblico. La parata, evento dell’Area Movie, in collaborazione con Eagle Pictures, ideata e organizzata da Qmi, ha visto una spettacolare esibizione tra le vie di Lucca, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti per poi concludersi nel cuore della kermesse, in piazza San Michele. Il gladiatore II, sequel del film cinque premi Oscar del 2000, è diretto e co-prodotto da Ridley Scott e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, distribuito da Eagle Pictures. L'articolo Sorpresa a Lucca Comics, a vestire i panni del gladiatore c’è Francesco Totti: il video con l’ex capitano della Roma proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa a Lucca Comics, a vestire i panni del gladiatore c’è Francesco Totti: il video con l’ex capitano della Roma Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Alla grande parata per il “II”, da poco conclusa a&Games, è apparso a, mimetizzato tra i gladiatori, si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio salutando il pubblico. La parata, evento dell’Area Movie, in collaborazione con Eagle Pictures, ideata e organizzata da Qmi, ha visto una spettacolare esibizione tra le vie di, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti per poi concludersi nel cuorekermesse, in piazza San Michele. IlII, sequel del film cinque premi Oscar del 2000, è diretto e co-prodotto da Ridley Scott e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, distribuito da Eagle Pictures. L'articolo, adelc’è: ilconproviene da Il Fatto Quotidiano.

