Sport.periodicodaily.com - Settima giornata Basket Eurolega 2024/2025: il derby italiano è di Milano, Bologna ancora sconfitta

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.periodicodaily.com: Il primo round dello scontro fratricida se lo aggiudica l’Olimpia che, nella, supera la Virtus per 99-90 al termine di un match condotto sempre in vantaggio. Perè il sesto ko continentale.: OLIMPIA-VIRTUS99-90 La spuntache riesce a portarsi a casa ilcontrolasciando i felsinei all’ultimo posto in classifica. I padroni di casa provano subito a partire forte con Leday senza trovare la reazione degli ospiti che chiudono il primo quarto in svantaggio 21-14. Nel quarto successivo salgono in cattedra anche Tonut e Causeur che spingonosul +17(40-23). Belinelli e Shenghelia provano a tenere a gallache va all’intervallo lungo sotto di nove(44-35).