Sciopero e disagi in aula Aderiscono 17 istituti Machiavelli duello vinto

Un'adesione considerata buona. E 500 persone che hanno invaso pacificamente via Cavour per manifestare sotto la prefettura. È il bilancio dello sciopero nazionale indetto dalla Flc Cgil per i settori scuola, università, ricerca e Afam. Per oltre un'ora si sono avvicendati al microfono lavoratori di scuola, università, enti di ricerca, istituti di alta formazione e scuole private, per sostenere le ragioni della protesta: dal mancato rinnovo contrattuale a numeri abnormi di precariato, dal taglio del personale e degli investimenti fino alle intenzioni del governo di mettere le mani sulla filiera dell'istruzione e della ricerca per piegarla ai propri indirizzi autoritari e bellicisti.

Comunicato INPS, annunciati disagi causa sciopero: la giornata coinvolta

L’INPS ha comunicato alcuni disagi a causa dello sciopero, ma qual è la giornata coinvolta? Andiamo a scoprirlo insieme. Arriva un annuncio che molti italiani non volevano sentire e che blocca diversi ...

Sciopero del 18 ottobre: servizi che aderiscono e fasce orarie garantite

I sindacati di Al Cobas e Si Cobas hanno proclamato uno sciopero per la giornata di venerdì 18 ottobre ... Ad ogni modo, eventuali ulteriori adesioni di linee e disagi previsti verranno comunicati in ...

Scuola, sciopero il 31 ottobre: il sindacato Flc Cgil rivendica un contratto giusto e un lavoro stabile

Manifestazioni in tutta Italia Per tutte queste ragioni la Flc Cgil ha proclamato lo sciopero dell'intera giornata per giovedì 31 ottobre con manifestazioni, presìdi e flash mob in 40 città ...

Scuola, sciopero giovedì: in piazza gli universitari

Per questa ragione si sta cercando di unire le forze nelle manifestazioni che si terranno in tutto il paese in occasione dello sciopero della scuola indetto giovedì prossimo 31 ottobre dalla Flc Cgil.