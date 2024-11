Sport.quotidiano.net - Sarzana sbarca in Europa: "Puntiamo sui giovani"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Inizia stasera la nuova avventura europea dell’Hockeychiamata a giocarsi l’accesso alla Ws Champions League nel mini-torneo in programma da oggi a domenica a Dinan-Quevert, nel nord della Francia. Rossoneri in campo stasera alle 20.30 proprio contro i padroni di casa, domattina alle 11 invece il secondo match che vedrà il team di Sergio Festa opposto ai portoghesi del Tomar, grandi favori del torneo di qualificazione. L’ultima sfida del triangolare sarà Quevert-Tomar domenica mattina alle 11. La prima classificata del girone si qualifica alla fase successiva di Champions League, le altre due continueranno l’avventura europea in WS Europe Cup. Perci sarà poi appena il tempo di smaltire le fatiche della trasferta in Bretagna: il 6 novembre in programma infatti la sfida di campionato contro Sandrigo.