Gaeta.it - Processo sulla faida di Scampia: verdetti misti e condanne per boss

Il dibattimento di primo grado relativo alla Secondadisi è chiuso con un esito dimiste per varicoinvolti. In questo, molti degli accusati di omicidi gravi, fra cui Cesare Pagano, sono riusciti a evitare l'ergastolo e le pene più severamente richieste dalla Procura. Il verdetto, che emerge da un contesto di violenza e lotta per il controllo del territorio, mette in luce la complessità della criminalità organizzata a Napoli. Dettagli dele delleIl, che si è sviluppato attraverso il rito abbreviato, ha visto il giudice esaminare attentamente le prove e le testimonianze. Alla fine, hanno ricevuto 30 anni di carcere Cesare Pagano, Renato Napoleone e Carmine Pagano. Altri, come Rito Calzone e Davide Francescone, hanno ricevutodi 20 anni.