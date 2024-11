Formiche.net - Perché il Pnrr è occasione di rilancio di crescita economica. L’analisi di Scandizzo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: La stima degli effetti delle policy di investimento e le analisi del rapporto tra costi e benefici è cruciale, specialmente quando nel dibattito pubblico i numeri vengono utilizzati in modo improprio. Si tratta di analisi complesse che vanno, quindi, studiate, contestualizzate e utilizzate con cautela. Partiamo dal moltiplicatore, che non è l’indicatore di un rapporto costi-benefici, ma il rapporto tra l’incremento del Pil (della produzione, dell’occupazione, o di altre variabili da specificare) e dell’incremento dell’investimento, entrambi misurati rispetto a una situazione alternativa su un periodo variabile da pochi mesi ad alcuni anni. Questo rapporto è molto diverso dalle misure che vengono proposte come verifiche ex post e che invece dividono l’incremento del Pil realizzato per l’incremento delle spese di investimento rispetto ai valori dell’anno precedente.