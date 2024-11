zucche in ospedale, due reparti del Misericordia di Grosseto celebrano la festa di Halloween per contribuire ad allietare gli utenti e i donatori. I rappresentanti del "Carnevale di Pitigliano" hanno visitato il reparto di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico per portare gadget di Halloween ai bambini. Folletti, fantasmi e una piccola carovana di personaggi in costume hanno allietato i bambini presenti. "Ringraziamo gli amici del Carnevale di Pitigliano per aver organizzato questo momento dedicato ai piccoli utenti dei reparti – dichiara Susanna Falorni, direttrice della Pediatria all’ospedale di Grosseto – è anche con azioni come questa che rendiamo più umani gli ambienti di cura". Lanazione.it - Pediatria e Pronto soccorso pediatrico. Le zucche vanno a trovare i bambini Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Spuntanoin ospedale, due reparti del Misericordia di Grosseto celebrano la festa di Halloween per contribuire ad allietare gli utenti e i donatori. I rappresentanti del "Carnevale di Pitigliano" hanno visitato il reparto diper portare gadget di Halloween ai. Folletti, fantasmi e una piccola carovana di personaggi in costume hanno allietato ipresenti. "Ringraziamo gli amici del Carnevale di Pitigliano per aver organizzato questo momento dedicato ai piccoli utenti dei reparti – dichiara Susanna Falorni, direttrice dellaall’ospedale di Grosseto – è anche con azioni come questa che rendiamo più umani gli ambienti di cura".

Pediatria e Pronto soccorso pediatrico. Le zucche vanno a trovare i bambini

I rappresentanti del "Carnevale di Pitigliano" hanno visitato il reparto di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico per portare gadget di Halloween ai bambini. Folletti, fantasmi e una piccola carovana ...

