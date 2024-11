Nuovo Film di Godzilla Annunciato con Takashi Yamazaki, Regista di Godzilla Minus One - Dopo il clamoroso successo di Godzilla Minus One, tanto tra il pubblico quanto tra la critica, e la conquista del primo Oscar per un Film su Godzilla, la domanda di un sequel era nell’aria. Fortunatamente, Toho ha Annunciato ufficialmente che un Nuovo capitolo è in fase di lavorazione e che Yamazaki, già diventato un Regista di culto, tornerà per dirigere questa nuova avventura del re dei mostri. Il finale di Godzilla Minus One suggerisce una continuazione Per chi ha visto Godzilla Minus One, l’idea di un sequel era già suggerita nelle ultime scene del Film. Sebbene Godzilla sia stato apparentemente distrutto, alcune parti del suo corpo sono rimaste a galleggiare nell’oceano, pulsando di energia, una chiara indicazione della capacità di rigenerazione di questo Godzilla. Nerdpool.it - Nuovo Film di Godzilla Annunciato con Takashi Yamazaki, Regista di Godzilla Minus One Leggi tutto su Nerdpool.it (Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo il clamoroso successo diOne, tanto tra il pubblico quanto tra la critica, e la conquista del primo Oscar per unsu, la domanda di un sequel era nell’aria. Fortunatamente, Toho haufficialmente che uncapitolo è in fase di lavorazione e che, già diventato undi culto, tornerà per dirigere questa nuova avventura del re dei mostri. Il finale diOne suggerisce una continuazione Per chi ha vistoOne, l’idea di un sequel era già suggerita nelle ultime scene del. Sebbenesia stato apparentemente distrutto, alcune parti del suo corpo sono rimaste a galleggiare nell’oceano, pulsando di energia, una chiara indicazione della capacità di rigenerazione di questo

