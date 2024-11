Nautica italiana in ascesa: dal Salone Nautico di Genova al Boat Show di Fort Lauderdale - Facebook WhatsApp Twitter L’industria Nautica italiana si prepara a protagonista del Boat Show di Fort Lauderdale, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Questo evento segue il successo del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova e segna l’inizio della promozione della 65^ edizione del Salone che si terrà a Genova dal 18 al 23 settembre 2025. Confindustria Nautica ha comunicato con entusiasmo questa partecipazione, sottolineando l’importanza di eventi fieristici come strumento di promozione del Made in Italy oltre oceano. Rassegna di eventi e promozione all’estero La presenza italiana al Boat Show di Fort Lauderdale rappresenta il sesto evento di presentazione negli Stati Uniti nell’arco di due anni. Gaeta.it - Nautica italiana in ascesa: dal Salone Nautico di Genova al Boat Show di Fort Lauderdale Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter L’industriasi prepara a protagonista deldi, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Questo evento segue il successo del 64°Internazionale die segna l’inizio della promozione della 65^ edizione delche si terrà adal 18 al 23 settembre 2025. Confindustriaha comunicato con entusiasmo questa partecipazione, sottolineando l’importanza di eventi fieristici come strumento di promozione del Made in Italy oltre oceano. Rassegna di eventi e promozione all’estero La presenzaaldirappresenta il sesto evento di presentazione negli Stati Uniti nell’arco di due anni.

