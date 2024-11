Lettera43.it - MotoGP, cancellato il Gran Premio di Valencia: ultima gara della stagione su un altro circuito

Leggi tutto su Lettera43.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il finale del mondialenon si disputerà a. IlComunitàna, in programma dal 15 al 17 novembre etappa, è stato infattiin seguito alla tragedia causata dall’alluvione che ha colpito l’intera regione. 2024 #GP will not go ahead, replacement to be confirmedhttps://t.co/HjIvxEt6ad —(@) November 1, 2024 La decisione è arrivata in accordo con le autoritàComunitàna e dopo la riunionesafety commission. Lo ha annunciato la Dorna. Previsto lo spostamentocorsa in un’altra sede, che verrà comunicata in seguito. Una(Getty Images).Il comunicatoDorna: «Lanon correrà a, ma per» Nel suo comunicato la Dorna ha spiegato che «lanon correrà a, ma per».