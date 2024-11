Mister Movie | La Talpa 2024 Data Inizio Diletta Leotta alla guida di un cast stellare

Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo una lunga attesa, torna su Canale 5 “La Talpa”, il reality show condotto da Diletta Leotta. Scopriamo chi sono i concorrenti che si sfideranno per svelare l’identità della Talpa e aggiudicarsi il ricco premio in denaro. La Talpa 2024 è tornata: Diletta Leotta accende i motori Il countdown è iniziato! Dopo anni di assenza, “La Talpa” è pronta a tornare sui nostri schermi. La conferma arriva da Leggo, che rivela la Data ufficiale della prima puntata: martedì 5 novembre. alla conduzione troveremo la bellissima Diletta Leotta, pronta a guidarci in questa nuova avventura televisiva. Un cast stellare pronto a stupire Ma non è tutto. Oltre alla conduttrice, è stato svelato anche il cast ufficiale del reality show. Leggi tutto su Mistermovie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mistermovie.it: Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo una lunga attesa, torna su Canale 5 “La”, il reality show condotto da. Scopriamo chi sono i concorrenti che si sfideranno per svelare l’identità dellae aggiudicarsi il ricco premio in denaro. Laè tornata:accende i motori Il countdown è iniziato! Dopo anni di assenza, “La” è pronta a tornare sui nostri schermi. La conferma arriva da Leggo, che rivela laufficiale della prima puntata: martedì 5 novembre.conduzione troveremo la bellissima, pronta arci in questa nuova avventura televisiva. Unpronto a stupire Ma non è tutto. Oltreconduttrice, è stato svelato anche ilufficiale del reality show.

Torna La Talpa! E avrà una formula totalmente innovativa e sperimentale! Ad annunciarlo l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti televisivi. Chi ci sarà ...

Tutto pronto per dare il via alla nuova attesissima edizione de La Talpa. Ecco quando comincia: la data e il trailer del reality Mediaset ...

Come anticipato da Leggo al via il 5 novembre “La Talpa – Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per ...

