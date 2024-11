Mister Movie | Annunciato il nuovo film di Godzilla, torna il regista di Godzilla Minus One - Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. La leggendaria saga di Godzilla continua a espandersi: è ufficialmente in lavorazione un nuovo film prodotto dalla Toho, e a dirigere il progetto sarà ancora una volta Takashi Yamazaki, il regista del grande successo Godzilla Minus One. L’annuncio è stato dato sui social media dall’account ufficiale di Godzilla X, e ha immediatamente suscitato l’entusiasmo dei fan, sebbene i dettagli sulla trama e sul possibile collegamento con Godzilla Minus One restino ancora avvolti nel Mistero. Takashi Yamazaki e il Suo Trionfo con Godzilla Minus One Il ritorno di Yamazaki alla regia di questo nuovo film non sorprende. Leggi tutto su Mistermovie.it (Mistermovie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La leggendaria saga dicontinua a espandersi: è ufficialmente in lavorazione unprodotto dalla Toho, e a dirigere il progetto sarà ancora una volta Takashi Yamazaki, ildel grande successoOne. L’annuncio è stato dato sui social media dall’account ufficiale diX, e ha immediatamente suscitato l’entusiasmo dei fan, sebbene i dettagli sulla trama e sul possibile collegamento conOne restino ancora avvolti nelo. Takashi Yamazaki e il Suo Trionfo conOne Il ritorno di Yamazaki alla regia di questonon sorprende.

Scary Movie, arriva il nuovo film! Tornano anche gli autori originali

I fratelli Wayans torneranno a scrivere un film di Scary Movie ad anni di distanza dall'ultima volta: il nuovo film è ufficiale!

Christopher Nolan Annuncia un Nuovo Film: Ecco Cosa Sappiamo

Il mondo del cinema si prepara a una nuova avventura con l’annuncio di un misterioso film di Christopher Nolan, in arrivo nelle sale il 17 luglio 2026. La produzione e distribuzione del progetto sono ...

È ufficiale: ci sarà un nuovo ‘Scary Movie’

Quasi 25 anni fa Marlon e Shawn Wayans hanno recitato nel primo film, diretto da Keenan Ivory. E ora i tre fratelli progettano il sesto capitolo ...

Lego Movie, grandi notizie! Annunciati tre nuovi film live action: chi sono i registi

The Lego Group e Universal Pictures annunciano tre film live-action in fase di sviluppo. Uno di questi vedrà dietro la macchina da presa la regista di Wonder Woman. Ecco tutto quello che sappiamo sui ...