Roma-Torino 1-0 RETE: 19' pt Dybala. Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6; Celik 6, Le Fee 6.5, Kone 7, Zalewski 6 (34' st El Shaarawy sv); Baldanzi 6 (33' st Cristante sv), Pisilli 6 (20' st Pellegrini 6); Dybala 7 (33' st Shomurodov sv). In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Soulè. Allenatore: Juric 6. Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Feedpress.me - La Roma piega 1-0 il Torino e respira, decide Dybala. Lazio a valanga in casa del Como. La Juve ora è sesta Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me:1-0 RETE: 19' pt(3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6; Celik 6, Le Fee 6.5, Kone 7, Zalewski 6 (34' st El Shaarawy sv); Baldanzi 6 (33' st Cristante sv), Pisilli 6 (20' st Pellegrini 6);7 (33' st Shomurodov sv). In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Soulè. Allenatore: Juric 6.(3-5-2): Milinkovic-Savic 6;

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Como-Lazio 1-5, lail Toro 1-0. Genoa-Fiorentina 0-1, i viola superano la Juventus - Como-Lazio 1-5, gli highlights della gara del Sinigaglia; La1-0 il Torino e respira, decide Dybala. Lazio a valanga in casa del Como. La Juve ora è;, ad Halloween niente scherzetto. Dybalail Torino (1-0) e salva Juric; Europa League, lala Dinamo Kiev 1-0 - LaPresse; Primo successo in Europa per ladi Juric. Dovbykla Dinamo Kiev: 1-0; Pugno, finalmente gioia Juve! Torna la vittoria, la Primaverala

La Roma piega 1-0 il Torino e respira, decide Dybala. Lazio a valanga in casa del Como. La Juve ora è sesta

(msn.com)

Roma-Torino 1-0 RETE: 19' pt Dybala. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6; Celik 6, Le Fee 6.5, Kone 7, Zalewski 6 (34' st El Shaarawy sv); Baldanzi 6 (33' st Cristante sv), P ...

Roma, ad Halloween niente scherzetto. Dybala piega il Torino (1-0) e salva Juric

(forzaroma.info)

Al 76esimo ricacciato in gola l'urlo dell'Olimpico dopo che Baldanzi aveva messo in porta il gol del 2-0. L'ex Empoli aveva però commesso ... che si mischia ai ben più sonori fischi. ROMA (3-4-2-1): ...

Europa League, la Roma piega la Dinamo Kiev 1-0

(lapresse.it)

La Roma piega per 1-0 la Dinamo Kiev e ottiene la sua prima vittoria in questa edizione dell'Europa League. Decisivo un rigore di Dovbyk nel primo tempo.

Roma, le pagelle di CM: Dybala 'Joya' salva Juric. Pisilli brilla

(msn.com)

La Roma ritrova il sorriso dopo la batosta al Franchi. Il Torino viene piegato 1-0 grazie a un gol di Dybala. Bene la coppia Konè-Le Fèe ...