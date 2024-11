disastro di Lentigione non è servito a nulla". Ha esordito così, l’avvocato Domizia Badodi in rappresentanza del Comitato degli alluvionati di Lentigione e di 165 sui 180 cittadini costituiti parte civile: "C’è chi ha vissuto una guerra". Davanti al giudice Giovanni Ghini, ha preso le distanze dalla Procura sostenendo che "c’è la responsabilità degli imputati a livello tecnico, normativo, di ruoli e informativo che avrebbe imposto una condotta molto difforme". Ilrestodelcarlino.it - La rabbia del Comitato: "Le responsabilità erano chiare. E il disastro si è ripetuto ancora" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "I cittadini di Lentigione che furono sconvolti dalla piena hanno aiutato in questi giorni i residenti di Cadelbosco alluvionati a causa di rotture arginali, portando loro braccia, stivali e vanghe. Sette anni dopo i problemi sono gli stessi: ildi Lentigione non è servito a nulla". Ha esordito così, l’avvocato Domizia Badodi in rappresentanza deldegli alluvionati di Lentigione e di 165 sui 180 cittadini costituiti parte civile: "C’è chi ha vissuto una guerra". Davanti al giudice Giovanni Ghini, ha preso le distanze dalla Procura sostenendo che "c’è ladegli imputati a livello tecnico, normativo, di ruoli e informativo che avrebbe imposto una condotta molto difforme".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladel: "Le responsabilitàchiare. E il disastro si è ripetuto ancora"; Alluvione, sale la. Pian di Sotto a Certaldo è finito sott’acqua: "Faremo un esposto"; Ladegli alluvionati, centinaia in protesta sotto la sede della Regione; Il dolore e la. Undi residenti per chiedere risarcimenti: "Dobbiamo muoverci"; IlVittime del Fango: "Valutiamo un'azione legale collettiva per tutelarci da una nuova alluvione"; Lettera dei Comitati Alluvionati: “L’evento eccezionale è diventato norma. Esprimiamo la voce di una grande parte di cittadini”; Approfondisci 🔍

Nasce il comitato alluvionati di Traversara. "Vogliamo i responsabili del disastro"

(rainews.it)

E hanno presentato un esposto in Procura Traversara ribolle di rabbia ... fango e dolore L'idea del comitato è venuta al geometra Gianluca Sardelli, quando è stato portato in salvo con l ...

Rabbia-Oratoio: "La sicurezza non interessa"

(msn.com)

Il comitato di quartiere Oratoio e Riglione critica il rinvio al 2025 del consiglio comunale sulla sicurezza, definendo la decisione una mancanza di priorità. Le forze di maggioranza giustificano il r ...

Il dolore e la rabbia . Un comitato di residenti per chiedere risarcimenti: "Dobbiamo muoverci"

(msn.com)

Si svolgerà a partire dalle 15 di oggi, nella saletta del bar Dante di Traversara, la prima riunione del futuro comitato cittadino ... "Ritengo che quanto accaduto siano eventi che potevano ...

Il dolore e la rabbia . Un comitato di residenti per chiedere risarcimenti: "Dobbiamo muoverci"

(ilrestodelcarlino.it)

Intanto sul fiume è stata chiusa la falla apertasi venerdì ... la prima riunione del futuro comitato cittadino per la richiesta dei risarcimenti. L’idea, lanciata sui social dal geometra ...