Gamberorosso.it - La poetessa dei Navigli amante delle vecchie osterie e della solitudine in cucina: ode ad Alda Merini

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gamberorosso.it: «A me piacciono gli anfratti buidormienti» scriveva, che 15 anni fa ci ha lasciato dopo una vita furibonda di amore e dolore eterni. Un'esistenza raccontata a piene mani dalla sua biografia in versi, lorda di vita eppure cristallina, scritta per intervalla insaniae e poi diventata cronaca di una città cheha vissuto, straripante, da queidi Milano che tanto ha amato. Dove è nata in via Mangone, a Porta Genova, «il 21 di primavera» dell'anno 1931 quando quella «era una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po’ eleganti altre no» e dove ha vissuto a più riprese, in famiglia prima e poi in, negli tregue concesse dalla guerra e dagli abissi del manicomio.e la sua famiglia erano «poveri in canna».