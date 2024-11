Bergamonews.it - La famiglia del Parco Faunistico Le Cornelle si allarga: è nato un cucciolo di Saimiri Sciureus

(Di venerdì 1 novembre 2024) Valbrembo. AlLesi festeggia una nuova nascita, quella di un simpaticodi scimmia. Isono mammiferi tutelati dal programma europeo EEP (European Endangered Species Programme) per le specie minacciate direttamente o indirettamente dall’attività umana e il, ad oggi, ne ospita 4. La piccola scimmia, di cui non si sa ancora il sesso, è in ottima salute e si muove senza difficoltà, aggrappata al dorso dei suoi genitori. Isono primati platirrini delladei Cebidi, abituati a vivere in gruppi molto numerosi e a stringere legami molto forti fra loro. Isono diurni e arboricoli, e sono originari del bacino amazzonico.